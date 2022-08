Câmara de Vereadores instalou a Escola do Legislativo

Com plenário lotado, a Câmara Municipal instalou a Escola do Legislativo.

A Sessão Solene ocorreu na noite da última terça-feira(16), na Câmara Municipal de Alegrete, sendo um projeto da atual gestão presidida pelo vereador Anilton Oliveira.

O servidor João Cândido Graça Araújo, foi empossado Diretor da Escola e assinou o Termo de Cooperação entre a Escola da Câmara de Alegrete com a ABEL, entidade que congrega as Escolas de Legislativos e dos Tribunais de Contas do Brasil.

Ao tomar posse, o diretor João Cândido afirmou que a escola será um espaço de aprendizado pela educação e a cidadania.

“A educação através da atuação de uma Casa Legislativa é uma ação no sentido da capacitação continuada do seu corpo de servidores e parlamentares, mas também busca qualificar os agentes envolvidos nos processos representativos e participativos, seja no âmbito das instituições ou em qualquer área da sociedade”- destacou o Presidente Anilton Oliveira.

A aula magna foi proferida por Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Servidor do Senado Federal há 49 anos, que encerrou a noite com os aplausos de uma plateia em pé em reconhecimento à imensa sabedoria do Professor que discorreu sobre a importância do parlamento, da capacitação dos profissionais, da proximidade com a comunidade e da valorização da nossa democracia.

A Sessão Solene contou com a participação de autoridades civis e militares, representantes das direções de Escolas Municipais e Estaduais, Universidades, vereadores das Câmaras Municipais de Uruguaiana, Quaraí e Manoel Viana, lideranças comunitárias, servidores públicos, ex-vereadores, imprensa, representantes do Poder Executivo, dos vereadores Enio Bastos, Itamar Rodriguez, João Monteiro, Fábio Perez e Jaime Duarte, Diretor da Região Sul da Abel, Prof. Ricardo Simas e do Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas.

Professores do Campus da Unipampa de São Borja, que já encaminha pré convênio com a Escola de Alegrete e o Presidente da Escola de Uruguaiana, Ver. Marcelo Lemos, fizeram a entrega de obras que passam a integrar o acervo da mais nova Escola implantada no RS.