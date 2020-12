Câmara de Vereadores quer construir nova sede na Zona Leste

Compartilhe















Câmara solicita ao Prefeito doação de área para a construção de nova sede na Zona Leste.

O prefeito Márcio Amaral recebeu, na manhã desta terça-feira, em seu gabinete, a visita do presidente da Câmara Municipal, o vereador Moisés Fontoura, acompanhado de comissão de servidores, ocasião em que fez a entrega de ofício solicitando doação de área do município para construção da futura sede do Legislativo.

Na exposição de motivos, o presidente Moisés enumera que o atual prédio onde funciona a Câmara está com diversos problemas em sua estrutura física e com infiltrações. Relata ainda o presidente que algumas salas não têm condições de uso por serem insalubres, bem como necessitam de alterações para garantir acessibilidade a todos.

O atual prédio da Câmara é uma construção antiga (refere-se ao prédio de fachada), cedido pelo Município e a reforma necessária tem alto custo, explica o vereador Moisés. Completa o presidente que “melhor seria a construção de uma nova sede mais adequada para melhor atender a população.”

O prefeito Márcio Amaral recebeu a solicitação e disse que, mesmo sendo legítima a proposta pelos motivos elencados, cabe uma análise bem ampla da referida proposta para a definição de uma posição por parte do Executivo Municipal.