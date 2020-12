Comerciário, obstinado por arte, faz doação à Santa Casa

Compartilhe















O amor à arte transformou a vida de um porto-alegrense, de 21 anos, que reside há anos em Alegrete.

Gerson Luis Hister é empacotador no supermercado Baklizi, mas sua grande paixão é a pintura. No ano de 2017 fez cursos de pintura e se certificou que realmente a arte o contagiava, como descreve, “tomou gosto” e, para começar, as primeiras pinturas foram em panos de prato. Depois o desafio da pintura em madeira e, no ano de 2019 a superação veio ao iniciar pinturas em telas.

O jovem artista é taxativo em dizer que o apoio dos pais Loraine Hister Oliveira e Eli Santana Oliveira, assim como, da esposa Jéssica Rodrigues Hister, sempre foram determinantes. Gerson que já participou, há três anos, no Instituto Federal Farroupilha da mostra Cultural e ficou em segundo lugar no Ranking geral da mostra cultural e Primeiro lugar nas Artes visuais, com artes em pintura na madeira, também é benevolente.

No dia 20 de abril de 2020, fez uma doação para Santa Casa, uma Arte em tela e no dia 14 de dezembro fez outra doação. “Sempre penso na importância de auxiliar o hospital devido ao serviço prestado, não tenho dinheiro, então doei as telas como uma forma de contribuir. Pois eles podem leiloar e arrecadar algum valor. Sou humilde mas gosto muito de ajudar as pessoas”- completou.

Flaviane Antolini Favero