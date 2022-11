Câmara exibe transparência nos trabalhos das comissões

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As Comissões Permanentes de caráter técnico que tramitam pela câmara são três e têm a competência de analisar, promover estudos e pesquisas, realizar audiências públicas, fiscalizar e convocar

responsáveis pela administração direta ou indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições.

Férias coletivas no Marfrig não tem relação com o resultado da eleição

Além de emitir pareceres e votar projetos submetidos a sua análise. São comissões permanentes: Legislação, Justiça e Redação Final; Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social; e Orçamento, Finanças e Contas Públicas. E também integra esse rol a Comissão de Ética.

A partir do advento da TV Câmara, um avanço na atual legislatura, o trabalho das comissões passou a ter ainda mais visibilidade, com a transmissão ao vivo das reuniões, que podem ser acompanhadas via rede

social Facebook ou pelo site da câmara.

Mulher exige pix de 3 mil reais do namorado para não revelar conversas intimas pelo Messenger

Na foto, o vereador Luciano Belmonte, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a vereadora Dileusa Alves, relatora desta comissão, são um dos vereadores responsáveis pelo trabalho transparente realizado na câmara.

Foto e fonte: assessoria de imprensa da CMA