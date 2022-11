Férias coletivas no Marfrig não tem relação com o resultado da eleição

Marfrig Alegrete terá férias coletivas a partir do próximo dia 7. De acordo com Marcos Rosse, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete, inicialmente serão 10 dias com a possibilidade de prorrogação para mais 20 dias.

Na segunda-feira serão os funcionários do abate e na quinta-feira, desossa e demais colaboradores escalonadamente, falou Marcos.

Ele salientou, que atualmente a planta de Alegrete tem em torno de 650 colaboradores, e enfatizou que as férias não tem relação com as eleições pois, muito antes de ocorrer, já havia sido comunicado que, neste período, devido a manutenção já prevista na planta, as férias foram programadas.

“A China está com um grande estoque de carne e a exportação já não estava com o mesmo fluxo e, aqui, o abate está em torno de 600 bois/dia. Mesmo assim, tem as plantas de São Gabriel e Bagé, além de ser um período que sempre há férias coletivas’- falou.

Marcos também acrescentou que a Marfrig investiu muito em Alegrete, no total entre as duas reformas, deverá se aproximar a 10 milhões, além disso, também tem o Agregar RS, um incentivo do Governo do Estado que quita a folha de pagamento de Alegrete, pois tem uma isenção de 10 a 12% do ICMS, para a empresa na emissão da nota – informou.