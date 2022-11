Golpistas usam foto de reportagem do PAT para vender produto para articulações

Os golpes estão aí e realmente, com tanta informação cai quem quer, mas estão sempre ousados e em todas as áreas.

Mas o alcance do Alegrete Tudo fez com que uma reportagem com um idoso de 81 anos, que joga futebol de salão na quadra do real, virasse mais um golpe.

Seu Dorneles com cópia de sua foto e falso depoimento

Seu Vanderlei Silva Dorneles foi informado, há uma duas semanas, que uma foto sua com uma suposta declaração dele estava em anúncio de medicamentos para articulações em uma página do face e no instagran. Um dos contatos tem DDD 41 que seria do Estado do Paraná.

Reportagens sobre produtos para articulações.

Com muita calma ele procurou nossa equipe para mostrar o fato que gerou, inclusive, um BO de sua parte, porque além de sua imagem tem uma declaração que não é sua, atesta seu Dorneles.

BO feito pelo seu Vanderlei Dorneles

O aposentado diz que cada vez mais devemos ter atenção com ofertas de qualquer natureza, porque os idosos e aposentados são muito visados por golpitsas.

Veja o link da matéria que foi veiculada pelo PAT em julho deste ano.