Câmara promove Seminário de formação e atendimento a autistas

A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social -CIDBES da Câmara de Vereadores de 1Alegrete, com o apoio da Prefeitura, APAE, SAAIA e 10ª Coordenadoria de Saúde promoverão o Seminário: Formação da Rede de Atendimento ao TEA, nos dias 7 e 8 de junho de 2022 no Plenário da Câmara Municipal.

De acordo com o Presidente da CIDBES, vereador Itamar Rodriguez: ” O autismo tem sido tema de importantes debates, tanto em âmbito nacional quanto global, envolvendo familiares, profissionais, acadêmicos, gestores, ativistas sociais e os próprios autistas, que buscam compreender a grande complexidade que envolve o tema.

Esperamos com a participação de todos atores envolvidos estabelecer um marco na efetivação desta Politica Pública tão necessária a nossa comunidade”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

7 DE JUNHO DE 2022 – TERÇA FEIRA

8h30min – Abertura

Participação: CIDBES



PAINÉIS:

9h – Eixo 1: Educação

Alerta Inicial: Diagnóstico, Triagem, Atendimentos e Encaminhamentos

Participantes:

Angela Vieiro – Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Regina Menna – Neuropsicopedagoga

Rodrigo Smolareck – Psicopedagogo

Nair Machado – Professora AEE Municipal

Marzi Fontoura – Professora Rede Estadual AEE Lauro Dorneles

10h45min – Eixo 2: Saúde

Cuidar e Bem-cuidar: Tratamentos e Acompanhamentos

Participantes:

Haracelli Fontoura (Secretária de Saúde);

Érico Duarte (Obstetra);

Marilene Campagnolo (Pediatra);

Equipe de Fonoaudiologia do CEMA.

12h – Intervalo



13h30min – Conscientização e Identificação do TEA

Participante:

Luciano Hartmann – Neurologista

15h – Eixo 3: Políticas Públicas e Acolhimento;

O que temos e o que não temos?

Participantes:

Iara Caferatti – Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social

Márcio Duarte, Lisiane Dutra, Thaís Cunha e Raquel Mesquita (Equipe Técnica da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social);

Ana Cristina da Costa – Diretora da Escola Paul Harris-APAE

Bruna do Canto – Assistente Social da OSC SAAIA

Mariza Baldissera – Equoterapia

16h45min – Eixo 4: Judicialização do Cuidado;

O agir imediato – O que se faz quando as políticas públicas não funcionam na prática.

Participantes:

João Monteiro – Advogado

Amanda da Gama – Defensora Pública

Fabiana Gallon- Juíza da 4º Vara do Trabalho

8 DE JUNHO DE 2022 – QUARTA-FEIRA

8:30 –Abertura

Participação: CIDBES

9:00 – Acolhimento Familiar

Participante:

Luis Paulo Moura – Psicopedagogo

10h – Estimulação Precoce e Desenvolvimento

Participante:

Daniela Maicá – Terapeuta Ocupacional

11h – Genética e o TEA;

Participante:

Dânae Longo – Geneticista

12h – Intervalo

14h – Construção da Rede Municipal de Atenção ao TEA

Participantes:

Profissionais da rede.

16h – Coffe Break

17h – Coletiva para a apresentação da Rede Municipal de Atenção ao TEA à comunidade alegretense .

17h:30min – Encerramento