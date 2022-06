Mulher que se acidentou com a filha em parque de diversão ainda não se recuperou

Márcia Menezes sofreu um acidente, na companhia da filha de sete anos, no brinquedo Crazy Dance, no Parque de diversões, Rei Center Park, na noite de 16 de abril, em Alegrete. Ambas ficaram feridas e foram socorridas pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros.

Quase dois meses após, Márcia Menezes destaca que ainda realiza alguns curativos e, emocionada, faz um agradecimento à equipe da Estratégia da Saúde da Família do bairro Saint Pastous.

Ela entrou em contato com o PAT, pois destacou que esse período, desde o acidente, em que sofreu um corte profundo na perna, mantém o atendimento na Unidade de Saúde e sempre foi muito acolhida.

“Graças a elas a minha recuperação está mais fácil, pois diversas vezes chego com muita dor e elas(técnicas e enfermeira) vão brincando e conversando, que ameniza até mesmo o desconforto na hora do curativo. Então, é muito mais que dever de atender e fazer o atendimento, é a empatia e o carinho. Minha perna infeccionou duas vezes”- comentou Márcia citando os nomes: Carla Saldanha, Cleuza Virgínia, Viviane Teodoso, Elizete Rhodes, Terezinha Morais, Luciane Dembinski, Nani Poitevim, Evelise Leonardi e Carine.

A alegretense disse que ainda não consegue dobrar a perna, nem colocar o pé no chão, pois o ferimento está “aberto” – explica.

Márcia, também, ressaltou que não poderia deixar de agradecer Teila Severo, responsável por tirar a filha que estava no brinquedo e ficou ferida naquela noite de 16 de abril. “Ela correu e tirou a minha filha debaixo do meu corpo, por esse motivo, salvou a vida dela. Pra mim, foi um anjo”- complementa.

O acidente

Na noite do dia 16 de abril, um acidente no parque de diversões Rei Center Park, feriu mãe e filha, em Alegrete. As duas foram socorridas pelas ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros e levadas à UPA.

A menina de sete anos, chamada Fernanda, permaneceu hospitalizada em decorrência das dores no corpo e por exames que realizou durante três dias.

Márcia, foi liberada poucas horas depois e retornou para em casa no bairro Saint Pastous. Ela teve um corte profundo na perna esquerda, sem ter ocorrido lesões mais graves. Já a criança, bateu o rosto e apresentava inchaço nos olhos e fortes dores no corpo.

A menina, também, teria apresentado vômito durante a madrugada e início da manhã de domingo(17), entretanto, já à tarde, o quadro ficou estável e depois deu alta sem sequelas.