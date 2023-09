Feijão, arroz e leite pesam no preço da cesta básica que tem valor médio de R$ 237 em Alegrete

Foi divulgada mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica, referente ao mês de agosto de 2023 em Alegrete.

Foram visitados pelos técnicos do Procon 15 estabelecimentos, onde os profissionais verificaram preços de 31 itens. Segundo o diretor Gefferson Cambraia, foi desconsiderado a marca ou a qualidade dos produtos e levando em consideração o menor preço na gôndola.

A pesquisa do órgão de defesa do consumidor apurou o maior valor da cesta básica em R$ 303,47, já o menor está sendo encontrado no valor de R$ 194,50, em agosto. No entanto o Procon afirma que o preço médio da cesta básica se manteve em R$ R$ 237,54 no oitavo mês do ano.

Conforme o trabalho realizado pelo Procon em Alegrete, alguns produtos tiveram uma diferença importantes de preço. Exemplo o arroz tipo 1, de 5kg, encontrado entre R$ 27,53 e R$16,90. Também o preço no quilo do feijão R$ 4,49 a R$ 9,50, nos estabelecimentos pesquisados pelo Procon. Outro produto que houve diferença foi o preço do Leite Integral de 1L, que ficou em R$ 3,59 e R$6,99.

Confira no link a pesquisa na íntegra: https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1693496200-514.pdf