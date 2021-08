Caminhão, desgovernado, derruba postes de energia e por pouco não atinge residência

Na manhã desta quarta-feira(4), um caminhão desgovernado atingiu um poste de energia na rua São Francisco, no bairro Ibirapuitã.

No local, a moradora da residência que, por muito pouco não foi atingida, estava em pânico. Chorando muito, descreveu que há meses solicitava que o proprietário não deixasse o caminhão estacionado próximo à casa, por receio de que algo pudesse acontecer. Ela acrescentou que realizou vários comunicados à Guarda Municipal e também fez um registro na Delegacia de Polícia, por injúria devido a ofensas sofridas.

Acidente – caminhão no bairro Ibirapuitã

Entretanto, conforme os guardas municipais, não há em Alegrete Lei que impeça que o veículo fique naquele local, estacionado. Isso é uma atribuição dos vereadores do Município para que a legislação seja alterada. Mesmo, diante das denúncias da moradora, se o caminhão estava regularmente estacionado na via, não havia nenhum artigo(CTB) para que o condutor fosse notificado.

Já o motorista e proprietário, explicou que estava saindo para realizar um frete. Quando pegou a lona para colocar no veículo, percebeu que o caminhão estava descendo de marcha à ré. Ele ainda teria entrado na cabine e conseguiu evitar que atingisse a caminhoneta e a casa. O homem assegura que foi uma fatalidade, que o veículo estaria com um calço.

Porém, a moradora da casa, que já fez inúmeras reivindicações para que o caminhão fosse retirado daquele ponto da rua, prevendo que pudesse acontecer uma tragédia, pondera que a neta, prematura, estava numa peça na frente e, se o poste caísse sobre a residência teria se confirmado o que há tempos tenta evitar.

Com os fios no solo e, energizados, a RGE foi comunicada para que fosse feito o desligamento da energia. Também houve a interdição das vias naquelas quadras, São Francisco com Hugo Mario Giacomoni. O caminhão fica sempre estacionado na rua Hugo Mario Giacomoni e atingiu os postes na rua São Francisco. O impasse entre o proprietário do caminhão e as moradoras que ficaram sem energia já vem de longa data. O vereador Fabio Perez(Bocão), também, esteve no local. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.