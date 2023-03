Caminhão rebenta fios e deixa consumidores sem internet

“Quando percebi que estava sem internet fui olhar e vi o caminhão passando. O motorista nem parou, seguiu em direção a outras ruas. Não deu tempo nem mesmo de acionar a Guarda Municipal”- destacou a moradora da rua São Borja que entrou em contato com o PAT.

A questão de fios soltos, em altura irregular e/ou de caminhões que passam por locais e causam prejuízos aos consumidores é um assunto frequente nos últimos meses.

Na semana passada iniciou o mutirão para retirada dos fios em excesso e irregulares nos postes. Uma equipe do setor de iluminação pública da Prefeitura e da RGE atuaram na Avenida República Riograndense com auxílio de caminhões. As empresas de fibra com auxílio de escadas, também, retiram os fios que não estavam mais sendo usados.

O trabalho inciou na Zona Leste, porém a retirada vai compreender toda a cidade, observou o vereador João Leivas que solicitou essa ação.