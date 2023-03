Em surto, homem quebra objetos de quarto de pensão e é contido pela BM

Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada no estabelecimento comercial onde o funcionário destacou que o indivíduo estaria promovendo desordem no local. Ele quebrou vários objetos no interior do quarto.

De acordo com a polícia, o homem tem aproximadamente 35 anos e já tinha sido encaminhado à UPA pelo Samu Mental, ao surtar no interior de um outro estabelecimento comercial, no início do mês, cerca de 20 dias atrás.

Novamente, o homem foi levado para atendimento médico. Neste último local, ele estava hospedado desde que saiu do anterior, no dia 3 de março.