Batalhão de Engenharia proporciona culto aos militares

O Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete, no mês de março de 2023, realizou no 12º BE Cmb Bld um culto de Ação de Graças dentro da Programação da Semana da Mulher,

Na oportunidade foram realizados orações e louvores de agradecimento a Deus pela vida, pela proteção aos militares e especialmente orações pelas mulheres militares, as esposas, as namoradas, as mães, as avós e que continuem as famílias dos militares e que dão o suporte para bem cumprir suas missões.

Coordenado pelo sargento bombeiro militar Adão Roberto, o Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete é uma instituição interdenominacional ligado a União dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul e que reúne militares evangélicos de várias organizações militares.

O Grupo de Militares Evangélicos tem o objetivo acolher, amparar e fortalecer a fé de militares de Alegrete, seus familiares e a comunidade alegretense, através de reuniões com a realização de cultos, visitas, aconselhamentos ou eventos evangelísticos. Mais informações pelo 999566385.

“É um trabalho de apoio espiritual, especialmente aos militares novos que vem cumprir o serviço obrigatório em Alegrete”, explicou Adão.

Fotos: reprodução