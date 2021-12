Share on Email

O motorista do caminhão boiadeiro ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito envolvendo três caminhões na BR-392, em Rio Grande, na Região Sul do estado, durante a madrugada desta quarta-feira (29). Ele é morador de Alegrete, segundo apurado pela reportagem, do bairro Cidade Alta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele ficou preso às ferragens, foi resgatado pelos bombeiros e levado para atendimento médico em Rio Grande, onde permanece hospitalizado na Santa Casa.

A PRF divulgou que o acidente aconteceu por volta da 1h30, na altura do km 10 da rodovia. Apuração preliminar da polícia aponta que dois dos veículos, que são carretas, estavam parados sobre a pista de rolamento, no sentido Pelotas-Rio Grande, por conta da passagem de uma locomotiva, quando o terceiro automóvel, um caminhão boiadeiro, que transitava no mesmo sentido, não parou e bateu contra os outros dois.

Caminhoneiro de Alegrete é um dos envolvidos no grave acidente em Rio Grande

A informação de que o caminhão boiadeiro estava sendo conduzido pelo caminhoneiro de Alegrete foi confirmada pela reportagem do PAT com a PRF de Rio Grande.