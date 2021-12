Polícia Civil divulga número para denúncias contra fogos de artifício

Com a regulamentação da Lei de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL) que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho em todo o Rio Grande do Sul, ficou determinado que cabe à Polícia Civil fiscalizar sua utilização. Para denunciar, a população pode escrever para o número: (51) 98444-0606.

Alegrete abre 103 vagas com carteira em novembro e acumula 419 no ano

Os fogos de artifício com ruídos trazem sofrimento para diversas pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), idosos, pessoas com enfermidades e animais. Os fogos que são apenas visuais, mas não produzem barulho, seguem permitidos.

Em Alegrete, o vereador Fábio Perez – Bocão (PP)conseguiu que fosse aprovada a lei complementar 068 de julho de 2021, que proíbe fogos de artifícios com ruído no Município. Este será o primeiro final de ano em que esta lei estará em vigor.

Ele justifica a lei porque sabe o mal que causa o barulho aos cães e pessoas com autismo, conhecedor que é do problema, porque e tem um filho com a síndrome.