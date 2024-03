Matteus Amaral, o guri amigo dos amigos na Engenharia Agrícola de Alegrete

A reportagem do PAT entrevistou alguns colegas de Matteus Amaral e procurou entender como era a relação dele com os estudantes e como era o desempenho dele no curso de Engenharia Agrícola.

Na semana passada, o alegretense disse que seu sonho era servir ao Exército Brasileiro e entrou no curso por que não tinha outras opções. Ele também salientou que a graduação não o encantou de início, porém, com o tempo foi aprendendo a gostar das disciplinas e conceitos da área.

Um dos colegas de Matteus, disse que o jovem de 27 anos sempre foi estudioso e reforça que o Matteus adorava sair da aula para buscar uma água quente pro mate, “ele é doente por chimarrão, as vezes nós se reveza pra ir buscar a água, mas ele adorava passear pelos corredores da universidade”, brincou o colega.

Matteus Amaral, está cursando Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e estava no quinto semestre. Outro relato dado por uma colega do participante do BBB 24, é que ele é muito amigo e parceiro, eu sou duas turmas mais nova que ele e nunca faltou disposição em me ajudar e auxiliar meus colegas, ele é muito articulado, estamos torcendo por ele”, disse a estudante.

As aulas retornaram hoje na Universidade e o assunto principal nem foi o retorno das atividades, e sim, a participação de Matteus no BBB 24. Segundo eles, o gaúcho, alegretense e colega, será o campeão desta edição do reality.

Fotos: Instagram Matteus

