Caminhonete capota e homem que estava na carroceria é arremessado

Uma mulher de 34 anos, que estava na carona, ficou presa às ferragens e foi removida pelos Bombeiros de Alegrete. O condutor, de 35 anos, teria saído ileso e homem que estava na carroceria teve uma fratura em um dos pés, além de outras lesões. Os três foram levados à Unidade de Pronto atendimento – UPA – pelas ambulâncias do Samu e dos Bombeiros.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do caminhão Frigorífico trafegava na RS 507, KM07, e parou no acostamento para fazer a conversão à esquerda e entrar no Frigorífico Marfrig.

Ele destacou aos policiais rodoviários que olhou no retrovisor e não visualizou a caminhonete Montana, porém, assim que iniciou a manobra ouviu o estrondo. A Montana bateu a lateral no para-choque e capotou. O veículo foi parar cerca de 100m do local do abalroamento.

O condutor do caminhão disse que o homem de 26 anos que estava na carroceria foi arremessado e ficou numa vala, já o motorista da caminhonete saiu sozinho do veículo e a mulher que estava na carona, foi removida pelos Bombeiros.

Os dois veículos serão recolhidos ao depósito do Detran. O acidente ocorreu por volta das 7h30min, desta quarta-feira, na Estrada do Frigorífico em Alegrete.