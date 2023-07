Campanha de doação de sangue mobiliza população de Manoel Viana

Share on Email

Aconteceu na última segunda-feira (3) uma grande campanha de doação de sangue no município. Com o objetivo de incentivar a população vianense a doar sangue, a ação foi promovida pelo Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde.

A campanha ocorreu das 8h às 12h, no ESF 1. A atividade teve o propósito de apoiar a Campanha Nacional do Julho Vermelho, ação que incentiva a doação de sangue para manter os estoques dos hemocentros do país.

Em contato com a Secretaria de Saúde da cidade, foi apurado que, a campanha alcançou resultados satisfatórios e mobilizou uma grande quantidade de voluntários, dentre eles servidores públicos incentivados pela administração a participarem da ação. A campanha foi realizada em parceria com o Hemocentro de Alegrete.

Nessas campanhas podem doar sangue pessoas maiores de 18 anos que não apresentem febre, gripe ou resfriado e diarreia recente. Grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar, temporariamente.

Fotos: reprodução/ assessoria de imprensa