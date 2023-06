Paradas de ônibus: já há o contraste do antigo e o hi- tech

Share on Email

A mobilidade urbana é determinante para o desenvolvimento da sociedade. Um elemento presente nesse contexto, são as paradas de ônibus que sustentam e protegem os passageiros das intempéries do dia a dia. Com o tempo, a evolução das paradas faz-se necessária para oferecer melhores condições de utilização.

Gradativamente ocorre a substituição de paradas mais “antigas” por outras mais modernas em pontos específicos na cidade de Alegrete. A parada da Unipampa é um exemplo de parada hi-tec, com capacidade auto sustentável oferece energia para carregamento de telefones celulares.

Outro ponto que merece destaque é a licitação da primeira estação tubo de Alegrete. Localizada no terminal frente ao Instituto Oswaldo Aranha, a estação vai oferecer segurança, agilidade e conforto aos passageiros. As estações tubos estão presentes em mais de 250 cidades ao redor do mundo, assim, Alegrete dará um passo importante na modernização de suas paradas

Em contato com o secretário de Segurança e Mobilidade, Daniel rosso, ele informou que a ideia é abrir novas licitações para melhoria das paradas mais antigas, para que os novos abrigos apresentem condições básicas de conforto, segurança e tecnologia para a população alegretense.