Estação 4 é atração da Nativa FM neste sábado no Clube Juventude

Já são 17 anos de histórias, muitos bailes realizados, shows memoráveis pelo país afora. É nesse clima que a Banda Estação 4 retorna a Alegrete neste sábado (8), a partir das 23h no Clube Juventude.

Os ingressos ainda estão disponíveis na secretaria da Rádio Nativa FM, em horário comercial. A promoção da rádio promete esquentar o final de semana com o melhor da consagrada banda.

Com um setlist imperdível com destaque para a música Amor Incomparável é sucesso do álbum homônimo da Banda Estação 4. O trabalho foi indicado ao prêmio de Melhor Álbum Independente do Ano na edição 2016 do Troféu Louvemos o Senhor. Inclusive foi planejado um videoclipe onde o cenário, a direção de arte e a fotografia do videoclipe buscam seguir o tom introspectivo da canção e explorar os integrantes da banda para aumentar a ligação com seu público.

A Banda Estação 4, iniciou seu trabalho em agosto de 2009, gravou o seu primeiro cd no mesmo ano, esse cd traz a música de trabalho a ” Nossa Música”. No ano de 2011 um novo cd foi gravado e o sucesso foi a musica de trabalho, ” Joia Falsa “.

De lá para cá, são inúmeras canções de sucesso que fazem a alegria a cada baile que o Estação 4 toca. No sábado, a banda promete mais um momento de muita interação com os alegretenses, embalando o público com seus maiores sucessos.