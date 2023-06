Hector, um viajante devorador de caminhos, está em Alegrete com seu fiel companheiro

Alegrete foi palco de reencontro entre dois viajantes, Hector Alejandro, argentino, e André Oliveira Pereira, um alegretense. Os dois se conheceram há quatro anos, quando Hector passou pela cidade durante suas diversas viagens pelo mundo.

Hector Alejandro é um aventureiro que já percorreu vários países e inúmeras cidades ao redor do globo. Em sua passagem por Alegrete, ele teve a oportunidade de conhecer André, um artista local que também vive da arte. O argentino recorda com carinho do encontro e da amizade que surgiu entre eles naquele momento.

No entanto, a vida de Hector nem sempre foi fácil. Ao retornar para sua casa, na Argentina, depois de seis anos de viagens, ele foi vítima de um furto na fronteira com o Brasil. Entre os pertences roubados estava seu único celular, que utilizava para se comunicar com sua mãe e pedir ajuda quando necessário. Esse incidente triste motivou o argentino a retomar sua jornada pelo mundo em busca de pessoas generosas que pudessem doar um aparelho celular para ele. Ele enfatiza que não importa se o dispositivo estiver com a tela quebrada, desde que possa se comunicar com sua mãe e pedir auxílio em caso de necessidade.

Hector Alejandro ressalta que os alegretenses são conhecidos por sua generosidade. Durante sua jornada, ele passou pela Bolívia, onde ganhou um cão chamado Senhor. O animal é seu grande amigo e companheiro, sempre presente em sua carrocinha de bicicleta, onde transporta seus pertences.

A trajetória de Hector incluiu também o Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Fortaleza, Terezinha e outros destinos do Nordeste. Ele chegou a Alegrete na quarta-feira(14), e já percebeu que algumas pessoas o reconhecem por sua passagem anterior pela cidade. Além de se sustentar com apresentações de malabarismo, ele também produz artesanatos para vender.

Enquanto isso, André Oliveira Pereira, o alegretense que reencontrou Hector, revela que também é um viajante e já percorreu diversos lugares no Brasil. Embora seja natural de Alegrete, André relata que, em algumas ocasiões, experimentou o preconceito. Esse foi um dos motivos que o levou a buscar aventuras pelo mundo. Ele compartilha que já teve problemas com drogas, mas conseguiu superá-los, embora o álcool ainda seja uma dificuldade em sua vida.

Ambos os viajantes conversaram com o PAT, durante o caminho em direção à Casa de Passagem. Eles expressaram a esperança de que alguém possa doar um aparelho celular para Hector. Os interessados em contribuir podem procurá-lo nesta quinta-feira(15) no semáforo da Avenida Dr. Lauro Dorneles ou na casa de passagem.

A história desses dois viajantes é um exemplo de encontros e desencontros na vida, das dificuldades enfrentadas durante as viagens e da força da amizade que pode surgir em momentos inesperados. Que a generosidade dos alegretenses possa ajudar Hector Alejandro a superar suas dificuldades e continuar sua jornada pelo mundo, sempre acompanhado de seu fiel cão Senhor.