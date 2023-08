Campanha do Agasalho dos Escoteiros contempla vários bairros do município

A campanha contou com o apoio de diversas instituições e empresas de Alegrete, onde os escoteiros realizaram a arrecadação e organizaram a entrega com o apoio de lideranças comunitárias de vários bairros de Alegrete. As doações contemplaram os bairros Santo Antônio, Vila Isabel, Nossa Conceição Aparecida, José de Abreu, Vila Nova e Restinga.

A lição da doceira Lilian é puro incentivo e motivação

A campanha foi realizada por crianças, adolescentes e jovens que integram o Grupo Honório Lemes, se constituindo numa instituição de Educação Extraescolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

Réus de crime em bar da Zona Leste são condenados a 46 anos de prisão

Interessados a partir de seis anos de idade podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é o mais antigo da Fronteira Oeste gaúcha em funcionamento, foi fundado em 10 de novembro de 1990. Mais informações ligue (55) 999566385.

Fotos: reprodução