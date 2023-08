Associação Esporte para Todos traça metas em encontro na AABB

Durante o encontro foi traçada a organização do retorno aos treinos, participação em eventos esportivos e busca de apoio para o transporte dos atletas. Também foi celebrada a parceria com a AJS, que, através do projeto “Arte na Escola”, irá disponibilizar o Professor Tarcísio para treinar o time de basquete em cadeira de rodas.

Os membros da associação presentes também deliberaram sobre a necessidade de se ter um suporte financeiro, que ajude na continuidade das atividades, sobre a participação dos atletas no próximo desfile cívico da semana da pátria, bem como a organização de mais uma edição do evento Superação, que irá ocorrer no mês de outubro, na AABB.

Além de todos assuntos discutidos, foi dado o pontapé inicial na criação da Associação dos Surdos, que agora, através do desejo e união da comunidade surda, poderá finalmente se concretizar.

A reunião também contou com a presença de participantes do grupo que vieram de outras cidades, como Manoel Viana, Uruguaiana e Itaqui, que estiveram exclusivamente em Alegrete para participarem do tão aguardado reencontro.

A professora Josie dos Santos Pillar, mediou o encontro e destacou a importância da atividade. “Importante parcerias, queremos conectar e somar para construir Inclusão”, pontuou a profissional.

Fotos: reprodução