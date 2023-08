Gangorra do tempo antecipa promoções de estoques de inverno

Com estoques abarrotados de roupas para o frio, as vendas ficaram a quem do que é esperado, este ano, por conta dessa instabilidade climática. Isso provocou uma antecipação das promoções de estoques de inverno, visto que em três meses, tivemos uns 30 dias de frio mais efetivo. São muitas jaquetas, blusões calçados que podem ser adquiridos com preço bem menor do que os praticados na alta estação.

Nas vitrines das lojas, o sinal de que as peças de roupas e calçados podem ser adquiridos a preços menores. E muitos consumidores aproveitam para comprar com descontos de até 50% em peças ou calçados de boa qualidade. Agora é o momento para gente comprar roupas boas com preços menor, comentou uma dona de casa. Ela lembrou que os lojistas tem que realmente dar o desconto, senão será só um ilusão às pessoas, considera.

E de acordo com os institutos de metereologia, nesta semana teremos mais uma onda de frio intenso, que se iniciou sábado (26), com as mínimas em torno de 5ºC. Realmente vivemos uma gangorra que se reflete diretamente na saúde das pessoas. São muitos com doenças respiratórias, inclusive com internações de crianças na Santa Casa de Alegrete.