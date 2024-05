Inscrições para o Concurso da Prefeitura de Alegrete encerram na quinta-feira

Share on Email

Os interessados devem acessar o site da Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda para realizar o cadastro na plataforma digital. É necessário verificar os termos juntamente com a vaga de interesse antes de efetuar a inscrição.

A seleção para os cargos listados no Edital será conduzida pela Legalle Concursos e compreenderá diversas fases, sob sua responsabilidade. Essas fases incluem a Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicável a todos os cargos; Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Nível Superior e Professores; Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal; Avaliação Psicológica, Avaliação Biopsicossocial e Investigação de Vida Pregressa, todas de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Municipal.

As inscrições permanecem abertas até o dia 16 de maio, e devem ser realizadas exclusivamente por meio da plataforma disponibilizada pela Legalle, acessível por meio do link. Os candidatos devem atentar-se às instruções detalhadas no edital, acessível seguinte endereço: https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/arquivos/lista/40420?concurso

O Concurso Público será regido pelo Edital presente e conduzido pela Legalle Concursos e pela Comissão do Concurso. Para dúvidas ou informações adicionais, os interessados podem contatar a Secretaria de Administração, cuja sede está localizada no Centro Administrativo Municipal, situado na Rua Major Cezimbra Jaques, número 200.