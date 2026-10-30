Gasolina segue sem aumento em Alegrete, mas reajuste entra no radar dos postos

O preço da gasolina segue sem alterações nos postos de combustíveis de Alegrete, mas a possibilidade de reajuste já está no radar do setor. Em conversa com a reportagem do PAT, dois gestores de postos do município afirmaram que, até o momento, os valores nas bombas permanecem estáveis. Apesar disso, o cenário nacional aumenta a preocupação com possíveis altas nos próximos dias ou meses.

Um dos principais fatores de pressão é a valorização do dólar, que chegou a superar R$ 5,60 na segunda-feira (26), no primeiro pregão após o segundo turno da eleição presidencial. A moeda norte-americana iniciou o dia em forte alta em relação ao fechamento da sexta-feira (23), quando estava cotada a R$ 4,99, e perdeu parte da valorização ao longo da sessão.

Conforme informações publicadas pelo UOL, a movimentação do mercado financeiro está relacionada à revisão das expectativas dos investidores sobre a condução da política econômica e a situação fiscal do país. A alta do dólar influencia diretamente os custos de importação de combustíveis, já que o petróleo e seus derivados são negociados internacionalmente na moeda norte-americana.

A pressão sobre os preços, no entanto, já existia antes das movimentações mais recentes do câmbio. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), divulgado em 23 de outubro e citado pelo UOL, a defasagem média do diesel vendido pela Petrobras chegou a R$ 3,53 por litro, enquanto a diferença na gasolina era de R$ 0,58 por litro. Os números indicam uma diferença entre os preços praticados pela estatal e as referências do mercado internacional. Em Alegrete, a gasolina comum está oscilando entre R$6,49 a R$6,99.

Apesar desse cenário, a Petrobras não repassa automaticamente todas as oscilações do dólar e do petróleo aos preços cobrados das distribuidoras. A política comercial da companhia considera diferentes fatores, o que significa que uma alta no mercado internacional não resulta necessariamente em reajuste imediato nas bombas.

Para tentar conter a pressão sobre o diesel, o governo federal anunciou a prorrogação, por mais 30 dias, da subvenção de R$ 2,12 por litro do combustível. A medida prevê uma compensação financeira para contribuir com a manutenção de preços menores no mercado interno.

Em Alegrete, os gestores ouvidos pela reportagem afirmam que os postos seguem acompanhando as notícias e as movimentações do mercado. Embora ainda não haja reajuste nos estabelecimentos consultados, a avaliação é de que os preços poderão subir caso a pressão sobre os custos seja repassada ao longo da cadeia de distribuição.

Por enquanto, não há confirmação de uma data para eventual aumento na gasolina comercializada no município. A evolução do câmbio, os preços internacionais do petróleo e as decisões das empresas do setor serão determinantes para os próximos movimentos.