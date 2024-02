Consumo dos alegretenses nos supermercados cresce 8% no mês de janeiro

O consumo nos lares dos alegretenses, medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), registrou alta de 8% em janeiro. Na comparação com dezembro do ano passado, a alta é de 3%.

O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, lojas de vizinhanças, hipermercado, minimercado. Essa alta pode ser explicada pela inauguração de novos estabelecimentos e promoções. “As atividades promocionais tradicionalmente se intensificam no começo do ano, combinados com renda mais estável e a menor variação nos preços da cesta de abastecimento dos lares”, analisou gestor de uma rede de supermercados de Alegrete.

Segundo a Abras, apesar da alta registrada no mês, as quedas nos preços foram expressivas de janeiro a dezembro de 2023 (-6,43%), influenciadas principalmente pelos preços do óleo de soja (-26,94%), do feijão (-41,11%), dos cortes bovinos do dianteiro (-6,21%) e do traseiro (-18,15%), do frango congelado (-5,43%), do leite longa vida (-4,10%).

Na cesta de higiene e beleza, as principais quedas foram registradas no sabonete (-0,42%), xampu (-2,0 0%) e as altas no papel higiênico (+0,62%) e no creme dental (+0,82%). Em limpeza, houve recuo em sabão em pó (-1,03%), detergente líquido para louças (-0,62%), água sanitária (-0,01%).