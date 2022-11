Campeonato de briga de galos é descoberto e encerrado pela polícia em Agudo

A Polícia Civil descobriu e encerrou um campeonato de “rinha de galos” neste sábado (19) em Agudo, na Região Central do estado. A pessoa identificada como proprietária das aves vai responder por crime ambiental em liberdade.

De acordo com a delegada Débora Dias, responsável pela investigação, o evento seria realizado em uma propriedade localizada em Várzea do Agudo, no interior do município. Uma medida cautelar determinada pela Justiça impediu a realização do evento.

“No local, foram apreendidos diversos produtos e objetos utilizados na prática delituosa. Havia mais de sessenta aves que estavam sendo usadas no evento e apresentavam visíveis sinais de maus-tratos”, relata a delegada Débora.

Segunda elas, diversos suspeitos de envolvimento no crime ambiental foram identificados e ouvidos pela polícia.

Os galos foram apreendidos e deixados com uma pessoa responsável.

