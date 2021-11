Campeonato de Saltos em Alegrete movimenta temporada hípica

A Temporada Hípica “Barão do Cerro Largo” foi realizada de 28 a 31 de outubro de 2021, no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB).

Evento contou com bom público e 85 conjuntos

As provas foram disputadas na Pista Ten Lagreca e foram válidas pela 4ª etapa do Campeonato de Saltos do Comando Militar do Sul, 3ª etapa da Taça Divisão Encouraçada e Campeonato Aberto.

Competição aberta atraiu competidores de várias cidades da região





Campeonato de Saltos registrou alto nível entre os competidores

Participaram do evento 85 conjuntos provenientes de diversos Centros Hípicos de várias Organizações Militares e de entidades civis do Estado do Rio Grande do Sul. Destaque também para presença do público que pode conferir o evento e ainda prestigiar o espaço repleto de atrações.

Além da disputa entre militares, ocorreu o campeonato aberto

Ao final da competição o título da 3ª etapa da taça Divisão Encouraçada coube a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada “Brigada Charrua”. No resultado final da taça Divisão Encouraçada a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada “Brigada José Luiz Menna Barreto” foi a campeã e a 2ª Bda C Mec ficou com o vice.

Premiação das etapas da Temporada Hípica Barão do Cerro Largo

Prestigiaram o evento diversas autoridades civis e militares, dentre as quais, o Comandante da 3ª Divisão de Exército, Gen Hertz, o Cmt 2ª Bda C Mec, Gen Kamei e o Cmt 1ª Bda C Mec, Gen Rocha Lima. Também esteve participando da programação o Ten Cel Lopes da Cruz, futuro Cmt 6º RCB.

Evento foi prestigiado por comandantes militares

O evento foi organizado pelo Comando Militar do Sul, Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 6º Regimento de Cavalaria Blindado. Além do apoio do 10º BLOG, 2ª Cia E Mec, 12ª Cia Com; Esquadrão de Comando da 2ª Bda de Cavalaria Mecanizada; 12º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado e Hospital da Guarnição.

























Fotos: 6º RCB