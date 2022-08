Campeonato municipal nos “Quarentinha” inicia com muitos gols

O 48º Campeonato Amador na categoria sênior especial da Liga Alegretense de Futebol – LAF, iniciou no último sábado (6).

A temporada nos “Quarentinha” promete. Já na primeira rodada foram registrados 18 gols em seis jogos. As partidas que acontecem tradicionalmente no complexo de campos do Jockey Club transcorreram de forma pacífica e de muita camaradagem entre as equipes que disputam o amador 2022.

Por conta do frio público foi pequeno na abertura do campeonato

Os destaque da rodada ficou por conta de quatro goleadas já no início do campeonato. O time do Boca Juniors atropelou o Leão do Caverá. Com um placar elástico, o Boca fez 6 a 0 no Honório Lemes. Já o Ser Ceva aprontou para cima do União do treinador Chico Ruviaro. O time da Vila Isabel levou 4 a 0, do Ser Ceva. Outra goleada ficou a a cargo do Ibirapuitã. O clube do outro lado da Ponte fez 5 a 1 nos visitantes de Manoel Viana. Derrota amarga para o Vianense. O Vila Nova iniciou de pé direito, botou 3 a 0 em cima do São José.

Categoria “Quarentinha” xodó da LAF apresentou bons jogos.

Já no clássico da rodada, Nacional e Sindicato duelaram do início ao fim. Jogo equilibrado que se refletiu no placar, final empate em 2 a 2. Fechando a rodada, deu Tinga no confronto contra o Centenário, 1 a 0 para o CIT.

Confira a 2ª rodada:

Dia 13 – 14hs:

Tinga x Ibirapuitã no Palmeiras

Sindicato x Vila Nova no Honório

Vianense x Nacional no Estrelão

16hs:

São José x União no Palmeiras

Boca Juniors x Centenário no Honório

Ser Ceva x Honório Lemes no Estrelão

Fotos: Sérgio Augusto