Caravana do CPERS esteve em Alegrete visitando escolas

Uma caravana do CPERS Sindicato esteve, em Alegrete, com a presença do presidente em exercício, Alex Saratt, e mais Cássio Ritter e Sandra Rego. De Alegrete, acompanhou a comitiva o professor Eric Vargas.

Caravana do CPERS em Alegrete

Eles vieram dentro do propósito da Caravana da Democracia nas escolas, nas ruas, nas urnas, com debate sobre a educação como um todo. Em relação aos servidores da educação dizem que ficou evidente que com a pandemia em que por mais que todos se esforçassem, em aulas remotas, houve uma grande evasão escolar e dificuldades no aprendizado.

Eles também visitaram escolas para ver a situação de servidores e parte física de educandários estaduais de Alegrete.

Caravana do CPERS em Alegrete

Também estiveram em São Francisco de Assis que faz parte do 19º Núcleo do CPERS Sindicato.

Fotos Tahise Ribeiro