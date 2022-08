Estelionato soma 50% das ocorrências na DP de Alegrete; é muito golpe

Share on Email

A “era do golpe’: estelionato se consolida como um dos principais crimes registrados na Delegacia de Polícia de Alegrete.

Diariamente, no mínimo, de seis a 10 pessoas procuram a DP para registros dos mais variados argumentos usados pelos estelionatários.

Prática migrou para o digital e ganhou ainda mais força. Golpe do motoboy, invasão de contas de Instagram, WhastApp clonado, empréstimos, nudes, entre outros.

A infinidade de modalidades assumidas pelo crime de estelionato mostra que a criatividade dos criminosos não tem limite. Com tanta variedade, as ocorrências na delegacia de Polícia de Alegrete, apontam o aumento de casos nos últimos anos, principalmente, depois do início da pandemia.

No mínimo seis pessoas procuram a DP, diariamente. Dos crimes registrados, diariamente, o estelionato representa mais de 50%.

Recomenda-se sempre registrar um boletim de ocorrência em caso de golpe.