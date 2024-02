Campereada inicia oficialmente em Alegrete

A abertura oficial aconteceu na noite deste dia 6, no Parque Dr Lauro Dornelles, na presença de autoridades civis e militares.

Personagens da Aldeia| Laurisnei de Castro, o “Ruivo” cria do Rincão da Palma

A chama foi gerada no CTG Amizade do Vasco Alves, por ocasião dos 60 anos da entidade, e de lá quarenta cavalarinos chegaram ao parque conduzindo a centelha para abertura do evento. Confirmaram presenças os representantes dos CTGs com as bandeiras que identificam cada entidade. O homenageado desta edição é Alfredo Quinteiro, o pioneiro na doma de 21 dias.

Cléo Trindade salienta que o evento se mantém por todo este tempo porque têm pessoas dedicadas à Associação Camperiada que já tem 46 anos. E uma atração que não tem dinheiro público, diz o vereador que preside a Camperada. Ela se mantém com a portaria para pagar os prêmios das inúmeras provas e os shows, atesta.