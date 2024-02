Guia do IPTU 2024 já disponível para população de Manoel Viana

Conforme informado pelo Departamento, o calendário deste ano prevê o pagamento em parcela única com duas formas de descontos, ou com parcelamento em até 6 vezes. A população poderá efetuar os pagamentos em parcela única com desconto de 20% no período de 05/02 a 08/03, ou ainda, desconto de 10% para pagamentos efetuados no período de 09/03 a 08/04.

Já para quem optar pelo parcelamento, o mesmo poderá ser realizado em até 6 vezes sem juros, com o pagamento da primeira parcela para o dia 10 de maio de 2024. Os habitantes podem retirar suas guias junto ao Departamento de Tributos a partir desta segunda-feira (05) na Prefeitura de Manoel Viana, das 7h às 13h, de segunda à sexta-feira, ou ainda via aplicativo Whatsapp do Setor de Tributos (55)3256-1130.