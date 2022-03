Campereada Internacional de Alegrete encerra sem registro de incidentes

Em sua 42ª edição, a maior e mais completa festa campeira do estado foi uma promoção da Associação Campereada Internacional de Alegrete, com o apoio da Prefeitura do Alegrete e parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

O prefeito Márcio Amaral e a secretária Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social) prestigiaram o encerramento do evento, que, em nove dias, contou com provas campeiras, artísticas e culturais e shows, que já são marca da Campereada.

O prefeito parabenizou o presidente da Associação Campereada Internacional, Cléo Trindade e a todos os envolvidos pela organização.

Durante a semana em que o evento ocorreu no Parque Doutor Lauro Dornelles, nenhum incidente foi registrado.