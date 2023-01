Campereada Internacional escolhe peões e o prendas desta edição

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Depois de uma verdadeira maratona de provas e apresentações, saiu no final da tarde de domingo o resultado do concurso de escolha dos peões e prendas do evento que vai acontecer de 4 a 12 de fevereiro de 2023.

A tragédia da boate Kiss, dez anos depois, ainda é uma noite escura demais para esquecer

O Grupo Nativista Ibirapuitã foi palco de mais uma grande apresentação de todos os tradicionalistas que sempre se destacam e demonstram o amor pelo Rio Grande do Sul e a cultura gaúcha.

Camara Violeta, um personagem do 42º Efipan que sempre vê motivos para sorrir

Conheça os novos representantes da Campereada Internacional do Alegrete:

Categoria Adulta

1º Lugar- Luiza Bilheri Machado Soares – DTG Emilio Zuñeda

2º Lugar- Pamela da Silveira Freitas- DTG Emilio Zuñeda

3º Lugar- Mariele Campanholo Goulart- GT Os Tauras

Categoria Juvenil

1º Lugar- Maria Eduarda da Silva Freitas- DTG Emilio Zuñeda

2º Lugar-Mariane Zacarias Castro de Almeida-Grupo Nativista Ibirapuitã

3º Lugar-Luza de Souza Marques- PQT Lenço Branco

Categoria Mirim

1º Lugar- Marjiori Xavier Pereira- CTG Oswaldo Aranha

2º Lugar- Isadora Azevedo Vaz da Silva- DTG Juventude

3º Lugar- Gabriella Peres Lima- GT Adão Brandolt

Categoria Pré-Mirim

1º Lugar- Heliza Ceolin Ventura-GT Adão Brandolt

2º Lugar- Dandara Gonçalves Coelho- DTG Juventude

3º Lugar- Lavínia Alves Campeli- DTG Juventude

Categoria Peão

1º Lugar-Emerson Gonçalves de Castro- PQT Filhos do Cerro

2º Lugar- Crystian Pereira dos Santos – PQT Filhos do Cerro

3º Lugar- Murilo Colpo- PQT Alegretense

Categoria Guri

1º Lugar- Mateus Noronha Camejo- DTG Juventude

2º Lugar- Cauã Xavier Pereira- CTG Oswaldo Aranha

3º Lugar- Oliver Gonçalves- DTG Juventude

Categoria Piá

1º Lugar- Cristian Gabriel Nunes Jaques- PQT Alegretense

2º Lugar- João Brandolt- GT Adão Brandolt

3º Lugar-Ryan Correia- GT Adão Brandolt

Categoria Piazito

1º Lugar- Matheus Xavier Pereira- CTG Oswaldo Aranha

2º Lugar-Bernardo Pimentel de Almeida- Grupo Nativista Ibirapuitã

3º Lugar- Heitor Ceolin Ventura- GT Adão Brandolt

Sobre o evento:

Manoel Assis Montanha Moura, ex- patrão do CTG Charrua e duas vezes integrante da Comissão Central da Campereada foi o escolhido o Patrono deste ano. O coordenador é o tradicionalista Cléo Trindade.

O maior evento tradicionalista e cultural da região terá como sede mais uma vez o Parque Dr. Lauro Dornelles, onde ocorrerão as provas campeiras, artísticas e culturais, com destaque para o laço, a gineteada e os concursos de danças de invernada, além dos acampamentos e shows.

A Associação Campereada Internacional de Alegrete será responsável pela organização do evento que disponibilizará mais de R$ 100.000,00 em prêmios.

Como atração musical estão confirmados:

Para dar início no dia 4 – Thê Veio; (5) – Paulinho Mocelin; (6) – Bailaço; (7) – Kauan Furacão; (8) – João Luiz Correia; (9) – Chiquito e Bordoneio; (10) – Sandro Coelho; (11) – Graciele Souza; (12) Candieiro; além de Gaitaço Tchê, Gurizada Fronteiriça, Banda Vanu e Emerson Mendonça.