Camara Violeta, um personagem do 42º Efipan que sempre vê motivos para sorrir

O uruguaio nascido em Montevidéu, Victor Miguel Alamo Lima, é daquelas figuraças. Está em Alegrete desde o dia 18, acompanhando a delegação do Sub-14 do Defensor Sporting Club no 42º Efipan.

Aos 62 anos, Victor possui 10 netos, um deles é Lukas Alamo, lateral direito camisa 4 do Defensor, mais conhecido como “Del Tigre”.

Hospedado no hotel São Jorge, Camara Violeta é de sorriso fácil. Aposentado, o mecânico de retífica de motores trabalhou por 42 anos consertando automóveis. Carrega no sangue a paixão por futebol. Seu tio-avô foi o segundo maior artilheiro do clube com 106 gols e campeão mundial em 1928 com o Uruguai.

A família é toda Defensor, uma paixão ilimitada. O neto Lukas ainda era pequenino quando escreveu uma carta – Eu sou Lukas, tenho 5 anos. Alegre-se, quero cumprimentá-lo, eu quero ser jogador de futebol – e junto com o avô foi entregar a correspondência na casa de Suarez, o craque uruguaio e hoje artilheiro gremista. Na época, Suarez estava indo jogar a Copa do Mundo e o fato repercutiu nos jornais uruguaios.

Mas Camara Violeta traz consigo uma história bonita. Pergunto se jogou futebol, diz que não, a mãe cortou o esporte e mandou ele estudar. Divertido e sorridente, Victor é um motivador nato. Acompanhando os treinos da equipe no Uruguai, sempre atento, ele conversava com pais dos meninos e sempre levava um palavra de incentivo. Falava com os jogadores, animava o grupo com palavras positivas.

Foi então que, com surpresa foi “intimado” a vir até Alegrete. Conta que foi uma alegria quando os atletas souberam da participação dele no evento.

O apelido é pelas filmagens (câmera) e uma das cores do clube (violeta). Ele conta que já fazia filmagens do neto jogando e postava nos canais de internet. Possui conta no Youtube, Instagram e Facebook. E como um mantra – Nunca dejes de sonreir – Victor leva palavras motivacionais.

“Independentemente da situação, durante as 24 horas do dia, nunca deixe de sorrir. Sempre tem um momento para sorrir”, afirma o carismático uruguaio. Victor fala que postava vídeos reais de coisas engraçadas e aquilo motivava o sorriso das pessoas em algum momento.

Conta que um ex-colega de escola perdeu a esposa devido a um câncer. E nos últimos minutos de vida – numa cama de hospital falou ao esposo – nunca deixe de sorrir, faça que nem o Victor – aquilo o deixou muito orgulhoso e com o coração confortado, embora diga que tenha chorado um rio inteiro.

Com o coração radiante, Victor é só alegria em Alegrete. Já falou para o prefeito Márcio Amaral com quem tirou uma foto: Nunca dejes de sonreir.

Camara Violeta é assim, conversa com todos e irradia alegria por onde passa. Já registrou muito momentos no Efipan. Uma história que retrata bem o papel de Victor é depois de duas derrotas do Argentino Juniors, ele viu os meninos bem tristes e foi lá e levantou o astral do grupo. “Se você perde, você acaba ficando mais forte”, com essa frase ele ganhou apreço dos argentinos.

Coincidência ou não, na partida seguinte a equipe conseguiu a primeira vitória no torneio e festejou com o amigo Camara Violeta.

Victor conta que chega dos jogos e invade a madrugada mandando fotos e vídeos. “Alegrete arriba”, assim ele define. Compartilha tudo que pode, colocando a cidade para o mundo.

“Estou muito feliz de conhecer Alegrete, a hospitalidade é incrível aqui. O evento é fantástico, um êxito internacional, realço o trabalho e esforço do pessoal daqui que organizou o evento. Não é fácil. Aqui passaram muitos craques. Parabéns”, resume Camara Violeta.

Ele conversa com todos. Daquele que varre ao que usa terno e gravata. Todos são iguais e devem sorrir, embora tenham um dia triste. Tem que respeitar para ser respeitado, ensina o uruguaio.

Camara Violeta, explica que para jogar no Defensor precisa ser gente boa e estudar, o futebol vem depois. E isso reflete nos meninos, que ele tanto motiva e ressalta: Nunca dejes de sonreir.

Victor está radiante, nesta sexta-feira (26), recebe parte da família em Alegrete. A partida contra o Olímpia, será mais um jogo, adverte ele. “Quem tiver mais competência vai vencer”, argumenta. Embora já adiante que com qualquer resultado na vida, nunca devemos deixar de sorrir.

Fotos: reprodução