Campereada já tem patrono na edição de 2023

Na manhã de ontem(26), foi escolhido o Patrono 43° Campereada Internacional de Alegrete.

De acordo com o coordenador, Cleo Trindade, Manoel Assis Montanha Moura, ex- patrão do CTG Charrua e duas vezes integrante da Comissão Central da Campereada foi o escolhido.

Com apoio da Prefeitura de Alegrete, a 43° Campereada Internacional de Alegrete será realizada entre os dias 04 e 12 de fevereiro de 2023. A abertura oficial será no dia 3 de fevereiro às 21h.

O maior evento tradicionalista e cultural da região terá como sede mais uma vez o Parque Dr. Lauro Dornelles, onde ocorrerão as provas campeiras, artísticas e culturais, com destaque para o laço, a gineteada e os concursos de danças de invernada, além dos acampamentos e shows.

A Associação Campereada Internacional de Alegrete será responsável pela organização do evento que disponibilizará mais de R$ 100.000,00 em prêmios.

Como atração musical estão confirmados:

Para dar início no dia 4 – Thê Veio; (5) – Paulinho Mocelin; (6) – Bailaço; (7) – Kauan Furacão; (8) – João Luiz Correia; (9) – Chiquito e Bordoneio; (10) – Sandro Coelho; (11) – Graciele Souza; (12) Candieiro; além de Gaitaço Tchê, Gurizada Fronteiriça, Banda Vanu e Emerson Mendonça.