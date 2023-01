Escola Gracie Barra Alegrete já iniciou atividades para temporada 2023

A Escola Gracie Barra Alegrete, juntamente com a escolinha de judô kageyama, retornam às atividades no ginásio Osvaldo Aranha.

Durante o recesso, o professor Brazeiro aproveitou para adquirir experiências. No último final de semana o sensei, esteve participando do credenciamento de um evento promovido pela Federação Gaúcha de Judô. Com muita troca de conhecimentos e palestras ministradas pelo técnico da seleção brasileira de judô e profissionais da Sogipa. Também palestrou o medalhista olímpico Daniel Cargnin, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio. Cargnin contou sua história de vida, vitórias e derrotas, na sua emocionante trajetória.

Foi o primeiro evento organizado pela Federação Gaúcha de Judô em 2023. O Credenciamento Técnico contou com a participação de mais de duas centenas de professores gaúchos. O curso contou com a participação do medalhista olímpico e mundial Daniel Cargnin, que foi um dos palestrantes, ao lado do sensei Emiliano Dias e do diretor técnico da FGJ, Douglas Potrich.

Ao longo do dia, o Sesc também sediou um treinamento de campo para as categorias sub-13 e sub-15. A atividade contou com dezenas de atletas de equipes de diferentes cidades do Estado.

Brazeiro explica que a equipe em Alegrete se prepara para um ano cheio de competição, seminários e cursos. Os treinamentos acontecem no ginásio Oswaldo Aranha e na academia Flex, em meio ao projeto da Adra.

O professor explica que o judô proporciona diversos benefícios nas crianças, jovens e adultos. O ganho em praticar esportes são indiscutíveis nessa era digital, atesta Brazeiro.

“O judô traz emagrecimento saudável, ajuda no ganha de força e condicionamento. Estimula o respeito entre os adversários”, afirma.

Países como EUA, China e Emirados Árabes e Catar estão importando professores para ensinar defesa pessoal e também para dar aulas em escolas para crianças.

Os americanos principalmente descobriram os benefícios da arte suave e por lá o judô e jiu-jitsu são esportes de elite, assim como na Rússia e países da Europa.

