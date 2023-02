Campereada: show de Kauan Furacão levou grande público ao Parque

Share on Email

Foram mais de duas mil pessoas que dançaram e acompanharam o show que teve, também, apresentação da Banda Vanu.

A 43ª Campereada Internacional de Alegrete ocorre até o próximo domingo(12) e encerra com a final da gineteada em Aporreados – que tem a premiação de 2 mil reais.

A programação de hoje, iniciou com a esquila a martelo – às 8h e com sequência de concursos de culinária. Já o show da noite é com João Luiz Corrêa.

Também há praça de alimentação e outras atrações até o final do evento.

O evento tradicionalista e cultural tem como sede o Parque Dr. Lauro Dornelles, onde ocorrem as provas campeiras, artísticas e culturais, com destaque para o laço, a gineteada e os concursos de danças de invernada, além dos acampamentos e shows.

Veja imagens do show pelas lentes do fotógrafo Paulo Germano.

Atrações musicais:

Para hoje (8) – João Luiz Correia; (9) – Chiquito e Bordoneio; (10) – Sandro Coelho; (11) – Graciele Souza; (12) Candieiro; além de Gaitaço Tchê e Gurizada Fronteiriça.