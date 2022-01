Campereada vai distribuir mais de 100 mil reais em prêmios

A Campereada Internacional de Alegrete será realizada de 5 a 13 de fevereiro de 2022. O evento é considerado a mais completa festa campeira do estado e é uma promoção da Associação Campereada Internacional de Alegrete, com o apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Alegrete e parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

A organização da Campereada Internacional de Alegrete prepara a realização da 42ª edição do evento que será realizado no Parque Dr Lauro Dornelles. Junto, acontece a IX Taça Cidade de Alegrete.

A Campereada se divide em provas campeiras, artísticas e culturais. Todos os vencedores nas provas ganham prêmios em dinheiro, sendo que o maior prêmio este ano vai para para a 1ª Força do Tiro de Laço de Quarteto, 5 mil reais. Já o 2º lugar fica com 3 mil reais. O vencedor da gineteada em puro pelo vai levar 2 mil reais.

O evento vai oferecer um total de 100 mil em prêmios. Os shows este ano são com os grupos:

Dia – 05 – Tchê Véio

Dia – 06 – Sandro Coelho ( abre Legião Farrapa)

Dia – 07 – Grupo RODEIO

Dia – 08 – Tchê Barbaridade

Dia – 09 – a abertura será por conta de Emerson Mendonça e depois terá Sorriso Lindo.

Dia – 10 – Os Cumpadi são os responsáveis pela abertura e, na sequência terá Kauã Furacão.

Dia – 11 – Candieiro

Dia – 12 – É Expresso

Dia – 13 grande Show com Jorge Guedes e Família e a abertura será com Gaitaço Tchê.

Confira a programação completa: