Com casa cheia, Anilton Oliveira é empossado na presidência da Câmara

Passava das 18h30min, quando iniciou a solenidade de posse do novo presidente da Câmara de Vereadores de Alegrete. Com o plenário Gaspar Cardoso Paines lotado, o vereador Anilton Oliveira tomou posse como presidente.

A nova mesa diretora é composta ainda pelo vice-presidente Itamar Rodriguez, 1º secretário Jaime Duarte e 2º secretário bispo Ênio Bastos. O vereador Moisés Fontoura vice -presidente conduziu os trabalhos na mesa que foi composta pelo prefeito Márcio Amaral, Deputado Airton Lima/PL, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e o deputado Luiz Fernando Mainardi/PT.

Na presença de autoridades municipais, militares, lideranças empresariais, comunitárias e secretários municipais, o vereador Moisés passou a cadeira ao novo presidente. Em sua fala Fontoura desejou sucesso ao colega de legislativo. A esposa de Anilton, Regina Menna recebeu flores, entregue pela vereadora Dileuza.

Camila, assessora da ex-presidente Firmina Soares, recebeu um buquê de flores, representando a vereadora que estava impossibilitada de comparecer a solenidade. O mimo foi entregue pela assessoria do presidente Naiane Albuquerque.

Pela bancada dos progressistas o vereador Luciano Belmonte falou das críticas à composição da nova mesa, mas desejou sucesso na gestão através de um trabalho conjunto e parabenizou a gestão pluripartidária.

Do PDT, Moisés Fontoura saudou a todos e desejou sucesso a nova mesa. Almejou ao presidente que continue com o planejamento, olhando para comunidade e caminhado ao lado da prefeitura.

Cléo Trindade falou pela bancada do MDB, cumprimentou os integrantes da nova mesa, e disse do prazer de já ter sido presidente da Casa. Complementou afirmando que vai trabalhar junto ao presidente.

Pelos Republicanos, Jaime Duarte se disse honrado em integrar uma cadeira na nova diretoria já em seu primeiro mandato. Enalteceu o presidente, de quem se disse admirador e ao prefeito afirmou que pode contar com ele. “Nada mudou no meu jeito de pensar e de trabalhar”, finalizou o vereador.

O deputado Airton Lima fez um discurso priorizando as responsabilidades do novo presidente aliado ao conjunto de todos vereadores em somar forças em prol do melhor para câmara e comunidade.

Já o deputado Mainardi cumprimentou os presentes e falou do processo político. Disse da alegria em ver a representatividade do partido na câmara em Alegrete. Por vídeo o deputado Paulo Pimenta/PT mandou uma emocionada mensagem ao presidente Anilton.

O prefeito Márcio destacou a competência do vereador e amigo Anilton. Saudou os deputados, agradecendo a vista e além de reconhecer o trabalho da câmara, disse esperar uma grande gestão do novo presidente.

Em suas primeiras palavras como presidente, Anilton relembrou momentos de quando ainda antes do início da solenidade cumprimentou um por um no plenário. Citou nomes, contou histórias. No final do seu pronunciamento explicou a formação da nova mesa. Disse que quer fazer uma câmara “de vidro” – Nós queremos enxergar a comunidade e ela enxergar a câmara – bradou.

Falou dos avanços da casa, mas disse que é preciso atualizar o Legislativo. Agradeceu as diversas manifestações e fez uma deferência a sua neta e filhos.

O cerimonial capitaneado pelo jornalista Alair Almeida convidou os presentes a cantarem o hino Rio-Grandense. Ao final, o presidente Anilton fez um singelo convite a todos para participarem de um coquetel e encerrou a sessão.