Das crises de ansiedade, mulher começou a ler e até escreveu um livro

O que levou uma dona de casa de 47 anos a escrever livros. De acordo com a própria autora foram os professores que a incentivaram a ler e aprender sempre mais. Rogélia Bressan sempre estudou em colégio público e conta que sua paixão por livros começou lá pelos 10 anos e incentivada pela queridíssima professora, Jane Vila Verde, na escola Luiza de Freitas Valle no bairro Santos Dumont.

– Tive que abdicar de alguns sonhos pessoais para poder cuidar de meu pai e mãe e, com isso, inevitavelmente veio a sensação de frustração, junto dela a ansiedade, mais graças a leitura consegui equilibrar meu fator psicológico, enfatiza.

A partir daí surgiu a ideia de escrever algo que pudesse ajudar a ela e a outras pessoas, e desde estão passou a acompanhava pelos jornais e televisão, a violência contra as mulheres. Relata que algumas pessoas não tomam conhecimento do que acontece diariamente. E como sempre gostou de escutar e acompanhar notícias, começou a colocar no papel o que acontecia diariamente com mulheres mutiladas pelo seus maridos, namorados.

E, assim, surgiu a primeira obra que escreveu intitulada Liberdade e com uma fênix na capa. Foi o início dessa vontade de colocar em um livro suas ideias. Ela também criou dois grupos no Facebook, um chama-se Mulher é vida, aberto para aquelas que desejam se expressar, o outro chama- se Leia e viaje. Isso tudo ela diz que faz com que as pessoas peguem gosto pela leitura, cérebro funcionando conhecimento aberto, mais confessa que está difícil.

Rogélia Bressan

Com uma mente muito ágil, Rogélia diz que ideias não param é como se fosse um motor funcionando, a inspiração costuma vir à noite. E agora está terminando um romance e nele tem um pouco de Nora Roberts, Sidnei Sheldon, Paulo Coelho, que espera poder publicar para que suas professoras: Jane vila verde, Virlei e Alice tenham orgulho dela.

Os seus escritores favoritos são: Mark atteberry, Clive Cussler, Nora Roberts, Sidnei Sheldon, Paulo coelho, Mário Quintana e Dan Brow

Diz que mesmo quando seu pai estava muito doente, conseguiu equilíbrio emocional com os livros e, claro, com Deus. Normalmente quem cria se perde em tantas idéias, diz Rogelia Bressan, e daí vai direto ao papel e caneta, porque não tem computador, depois paga para uma pessoa digitar.



– Não perco a esperança de, talvez, um dia as mesmas pessoas que hoje falam, não leio porque não tenho tempo ou isso é bobagem não enche barriga, a barriga pode não encher mais o conhecimento muda a vida de qualquer um, tomara que elas se deem conta que uma simples leitura pode mudar até mesmo o rumo de uma nação, afirma.

Sabe que faz sua parte e conseguir convencer uma pessoa que seja a mudar de idéia, já valeu.