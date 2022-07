Campos do futebol amador vão ganhar banheiros na Avenida Gentil Carlesso

Os tão sonhados, desejados e necessários banheiros do complexo de campos do Jockey Club já dispõe de verbas para sair do papel.

Na última sexta-feira,15, foi um dia histórico no legislativo alegretense. Pela primeira vez os 15 vereadores acessaram um direito Constitucional, de poder indicar projetos de forma individual, ou por bancada, e dispor de recursos do orçamento para colocá-los em prática.

O vereador Itamar Rodriguez/Progressistas teve ratificada emenda de sua autoria que prevê a construção de módulos sanitários (banheiros), próximos aos campos do Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão.

A indicação de emenda do vereador Itamar tem por finalidade subsidiar recursos para construção de módulos sanitários no canteiro Central da Avenida Charrua, visando atender os praticantes e o público que acompanha os jogos do Futebol Amador, conhecido popularmente como “Várzea”.

“É importante ressaltar o significado do Futebol de Várzea em nossa cidade, que se destaca como uma importante ferramenta de socialização além de possuir um caráter cívico e comunitário de promoção e melhoria da qualidade de vida. Embora essa prática esportiva possua relevância histórica no Município, sendo uma modalidade com diversos adeptos, destacando-se como uma das principais ações de lazer e recreação, para o qual este público não possui uma infraestrutura adequada”, destacou o progressista, que teve aprovação unânime em sua apresentação na câmara.

Está confirmado a destinação de R$ 54.291,33 para construção dos banheiros na Avenida Gentil Carlesso, paralelo aos campos do complexo do Jockey Club.

Na última sexta-feira (15), a convite do Presidente da LA, Paulo Cunha, e o jurídico Dr. Sivens Carvalho, a presidente do Boca Juniors, Rosimeri Neri Mota, participou do ato simbólico de entrega da emenda impositiva para os banheiros do complexo do Jockey Club.

“Uma grande conquista para nós que participamos do futebol varzeano como esposas que acompanham seus familiares, como cidadãs do esporte alegretense”, destacou a desportista.

A apresentação das emendas impositivas e os valores que são aplicados do orçamento do Município contou com o vereador Luciano Belmonte, que coordenou a apresentação das emendas e valores no plenário Gaspar Cardoso Paines.

Por lei, a Secretaria da Saúde vai receber 50% dos valores. O restante será distribuído entre as Secretarias de Infra – 1.822.812,00; Secretaria de Promoção Social, 417.310 e Secretaria de Educação – 410.026.

Foto: Marcele