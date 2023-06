Campus do IFFar Alegrete abre Processo Seletivo para Professor Substituto

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete torna público a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação de Professor Substituto para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. As vagas são para regime de trabalho de 40 horas semanais.

O período de inscrições será de 23/06/2023 a 28/06/2023. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://proseletivo.iffarroupilha.edu.br/professores-substitutos/, no período entre 09h do dia 23 de junho de 2023 e 23h59 do dia 28 de junho de 2023.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU), em endereço eletrônico especificado no edital. Há isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem nas condições tipificadas no edital. Após o pagamento da taxa de inscrição é obrigatório o envio da cópia dos documentos solicitados no edital (em arquivo único – formato pdf) para o e-mail [email protected], até às 12h do dia 29/06/2023.

A remuneração, dependendo da titulação do candidato, pode variar de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Acrescenta-se também o auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, mais auxílio-transporte e auxílio pré-escola.

O Processo de Seleção constará de 02 (duas) etapas: 1) avaliação curricular (eliminatória e classificatória) – Não presencial; 2) prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória) – Presencial. As áreas são para Biologia: Licenciatura em Ciências Biológicas ou Bacharelado com formação pedagógica em Ciências Biológicas – 1 vaga e Ciência e Tecnologia de Alimentos: Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Agroindústria, Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Bacharelado em Química de Alimentos ou Bacharelado em Química Industrial de Alimentos – 1 vaga.

Todas as demais informações estão disponíveis no Edital nº 136/2023, que rege o processo de seleção. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected]/.