Sedetur está elaborando o calendário de eventos do município

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), está tomando medidas para impulsionar a divulgação e promover políticas públicas de fomento na região. Com esse objetivo em mente, a SEDETUR está organizando o Calendário de Eventos do Município, e convida todas as empresas, entidades e instituições, sejam elas públicas ou privadas, que estejam planejando realizar eventos em Alegrete, a preencherem um formulário para fornecer informações sobre suas programações.

O formulário está disponível no link: https://forms.gle/8dmzX9CTbwjySTmF9, e visa reunir dados sobre os eventos que serão promovidos ou realizados no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Mesmo que esses eventos estejam em fase de planejamento ou tenham apenas previsões de datas, é importante que as informações sejam fornecidas para que a Prefeitura possa incluí-los no Calendário de Eventos e auxiliar na divulgação e promoção das iniciativas.

O Calendário de Eventos do Município de Alegrete é uma ferramenta estratégica que visa atrair turistas, estimular a economia local e fortalecer o setor de eventos na região. Com a divulgação e promoção dessas atividades, a cidade pode se beneficiar do aumento no fluxo de visitantes, impulsionando o comércio, a hotelaria, a gastronomia e outros setores relacionados.

Além disso, também serve como uma forma de planejamento para os moradores e visitantes, permitindo que eles se organizem e participem de diversas atividades culturais, esportivas, educacionais e de entretenimento que serão realizadas no município ao longo dos próximos meses.

A Prefeitura de Alegrete reforça a importância da participação de todas as empresas, entidades e instituições, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, públicas ou privadas. Ao preencher o formulário disponibilizado, é possível contribuir para o crescimento econômico e turístico de Alegrete, fortalecendo a imagem do município como um destino atrativo para eventos de diversos segmentos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) estará analisando todas as informações fornecidas no formulário, e posteriormente, irá compilar os dados para criar o Calendário de Eventos do Município. A divulgação desse calendário será realizada por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Alegrete, como o site institucional, redes sociais e outras formas de comunicação.