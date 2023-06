Oficina de teatro “Mário para todos” na largada do Projeto Quintanares

A II Edição do Projeto Quintanares, ação que visa celebrar a vida e a obra do poeta Mário Quintana, terá início no mês de julho com uma oficina sistemática de teatro.

A Oficina de teatro Montagem “Mário para todos”, será ministrada pela atriz e coreógrafa Maninha Pedroso e visa trabalhar noções de expressão corporal, interpretação, jogos teatrais e dança contemporânea. Os encontros ocorrerão nas segunda e quartas-feiras, das 19h30 às 21h, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. As inscrições podem ser feitas pelo watts 55 984236348 ou 9 9605-3858.

O projeto é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc e Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e prevê ainda a realização de contações de histórias, recitais poéticos e musicais, além de intervenções literárias.

Maninha Pedroso, como é conhecida no meio artístico, iniciou sua formação em dança e piano, com cinco anos de idade, aqui em Alegrete. Em Porto Alegre cursou a faculdade de música na UFRGS, e ingressou no Grupo “Terra’ de dança contemporânea, viajando por vários países da Europa com o grupo. Após o retorno, cursou especialização em dança na Bahia (UFBA), e concluiu o Mestrado em Educação, na área de Estudos Culturais, na ULBRA, onde ajudou a formar o projeto pedagógico do primeiro curso de graduação em dança em Porto Alegre. Trabalhou como arte-educadora, em escolas, universidades e projetos sociais em porto Alegre. Ganhou alguns prêmios, com trilhas sonoras para teatro e dança: prêmio “Tibicuera”, Prêmio “Quero-quero”, e recentemente o “TRAJETÓRIAS”, reconhecimento do conjunto de suas atuações artísticas.

Transita de forma eclética, em diferentes linguagens artísticas, atuando como compositora, bailarina, coreógrafa, diretora artística, roteirista, cantora. Formação acadêmica e experiências artísticas de diversas categorias, andaram sempre de mãos dadas, na trajetória de Maninha Pedroso.

Informações podem ser obtidas pelos fones: 55 3422 2129 – 984236348

Serviço:

II Edição do Projeto Quintanares

Oficinas de Teatro Montagem “Mário para Todos”

Ministrante: Maninha Pedroso

Inicio: 3/7 – Segunda – 19h30

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Fotos: reprodução