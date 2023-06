É difícil dizer adeus para um jovem de apenas 21 anos

César Augusto Figueiredo: a lembrança de um alegretense cheio de luz que partiu cedo demais.

O jovem morreu aos 21 anos, no último sábado, em Imbé – Litoral Gaúcho. O alegretense Cesinho deixa saudades e lembranças de um rapaz querido por todos. Ele tinha inúmeros amigos na sua terra natal – Baita Chão, que ficaram consternados e postaram homenagens nas redes sociais. O jovem estava na casa dos avós paternos, quando sofreu um infarto fulminante.

César, natural de Alegrete, deixou a cidade durante a pandemia em 2020 onde cursava engenharia na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Atualmente, residia com a família do pai em Imbé, cidade litorânea do Rio Grande do Sul. Ele estudou por muitos anos na Escola Demétrio Ribeiro, estabelecimento de ensino onde fez um grande número de amigos.

Seu pai também é natural de Alegrete e é militar, atualmente trabalhando em Imbé. Cesinho era amado e admirado por seus amigos na cidade natal, onde deixou muitas lembranças e amizades.

As informações foram repassadas pela mãe de César, Daiane Figueiredo, que falou com exclusividade com o PAT, por meio de mensagem, na noite de ontem(11). Na sua rede social, ela expressou sua dor e saudades em uma mensagem emocionante. A alegretense descreveu seu filho como um anjo que trouxe luz e amor para sua vida, destacando os belos olhos que encantavam a todos. Daiane expressou seu amor incondicional por Cesinho e falou sobre o vazio deixado por sua partida.

“Meu amor, meu anjo, meu príncipe dos olhos mais lindos do mundo… Brilha, voa alto e seja recebido com muita luz, a mesma luz que carregavas aqui e iluminava tudo por onde passava, o que te fazia ser querido e amado por todos! Tu foi arrancado de mim, e contigo vai um pedaço de mim e minha alma inteira. Eu não sei como será por aqui, mas sei que tu estás em um lugar muito melhor que este mundo cruel. Meu bebê lindo, meu primeiro amor, agora tu já podes descansar! A mamãe te ama muito, e por toda a eternidade irei te amar cada dia, e obrigada por um dia ter me escolhido para ser tua mãe! Minha alma já não existe mais, o que restou de mim será apenas saudades. Eu te amo, te amo, te amo”, escreveu Daiane Figueiredo.

A notícia da morte de Cesinho abalou a todos que o conheciam, que se solidarizam com a família enlutada. Nas redes sociais, amigos e conhecidos manifestaram seu pesar e compartilharam lembranças e momentos vividos ao lado do jovem. Sua partida deixará uma lacuna irreparável na vida daqueles que o amam. César Augusto será lembrado como um jovem cheio de vida, amado por sua família e querido por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele será eternizado na memória de seus entes queridos e amigos, que guardarão com carinho os momentos vividos ao seu lado.