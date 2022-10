Candidato de Alegrete agradece a experiência em concorrer a deputado

Share on Email

O vereador Vagner Fann ( MDB) que concorreu pela primeira vez a Deputado Federal agradece aos que acrediatram em seu nome com 2.125 votos.

“Mesmo não tendo estrutura e recursos como outros que concorreram ao cargo e eram de outras cidades, se diz satisfeito com esta experiência, porque sabe que falou a verdade do que se pode fazer com a boa política”.

Ele diz que teve oportunidades de conhecer locais, pessoas e a realidade que precisa de investimentos e mudanças em Alegrete. Adianta que vai continuar firme em seu trabalho, porque muita gente precisa de serviços funcionando em várias áreas e a função do vereador é fiscalizar.

Quanto ao segundo turno no Brasil vê como indefinido e acredita que os eleitores saberão ver o quanto o país superou a pandemia pelo trabalho duro de alguns setores fundamentais, diferente de outros países pelo mundo.