Concursos de beleza estão voltando: neste sábado haverá escolha da Rainha dos Supermercados e farmácias de Alegrete

A partir deste ano, quem assume os direitos da franquia, é a mesma coordenação do Miss Alegrete (Cláudia Vilaverde, Miguel Ferrari e Oswaldo Ferrari).

Outra novidade é a característica de oferecer às vencedoras, uma vaga direta assegurada na etapa Top 5 do Miss Alegrete, caso estas estejam dentro das exigências do outro certame, fator esse que reuniu 13 belas alegretenses para as disputas de 8 faixas.

São elas (por ordem de sorteio, realizado em uma Live no dia 26):

1) Mercado Destak (Promorar), Isabela Polini Krause

2) Drogaria Alegrete Farma, Rayssa Dorneles

3) Supermercados Peruzzo, Anna Caroline Araújo

4) Farmácia Globo, Mariana Perondi

5) Casa De Carnes Santo Antônio, Milene Ribeiro

6) Farmácia Botoni, Bárbara Garcia

7) Mercado Jaguari, Thiéfener Mayer

8) Farmácia Ibirapuitã, Alessandra Moralez

9) Empório Da Prado, Gabrielli Moutinho

10) Drogaria Cidade, Gianna Antunes

11) Mundo Real, Alaídes Carvalho

12) Farmácia Manipulato, Emily Sari

13) Mercado Tambara, Angélica Gindri

Dentre essas belas jovens estarão, as Rainhas dos Supermercados e Farmácias, com suas respectivas princesas e além delas, as Senhoritas desses dois nichos importantes da nossa sociedade. As Senhoritas dos Supermercados e Farmácias serão as candidatas que mobilizarem o maior número de arrecadações de rações para Pet (Cães e Gatos) numa parceria formada com a ONG OPAA e Adoções do Ferrari, onde a cada meio quilo doado, o participante da festa acumulará um cupom para concorrer ao sorteio de um IPHONE XR, e também computará 1 ponto para a candidata de sua escolha, onde a com o maior número de pontos acumulados, já garantirá uma Faixa nesta noite da realeza alegretense.



Os ingressos já estão à venda na loja UP Jeans localizada, na Rua dos Andradas 315. O Show da Festa ficará a cargo de Duda Fagundes, Banda e convidada especial (Ana Laura Dorneles), DJ Fagner Pissinin e MP Som e Luz. Últimas mesas, interessados contatar pelo fone/whats: (55) 999 195 822.